Kasımpaşa 'da forma giyen ve yurt dışında bulunan Doğucan ise Hollanda 'nın başkenti Amsterdam'dan İstanbul'a döndü.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Doğucan Haspolat ile Jens Stryger Larsen, Trabzonspor için İstanbul'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.