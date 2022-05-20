Doğuş Balbay: Kupayı alıp, ülkemize getirmek istiyoruz - Son Dakika
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Doğuş Balbay: Kupayı alıp, ülkemize getirmek istiyoruz

20.05.2022 19:11
Doğuş Balbay: Kupayı alıp, ülkemize getirmek istiyoruz

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da yarın Real Madrid ile finalde karşılaşacak olan Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da yarın Real Madrid ile finalde karşılaşacak olan Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Doğuş Balbay, "Sanki ilk finalimiz gibi. Üçüncü finalimizi oynayacağız ama o açlığımız devam ediyor. O kupaya uzanmak için elimizden geleni yapacağız. Real Madrid çok ciddi bir takım. Dün de inanılmaz oynadılar. Bizi her zaman zorlamış bir takımdır. Yarın güzel bir mücadele olacak bence. Ama hedefimiz belli, inşallah o kupayı alıp, ülkemize getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM YARIN DA YİNE MÜZEMİZE BİR KUPA DAHA GÖTÜRÜRÜZ"

İnanılmaz bir hikaye yazdıklarını dile getiren Doğuş Balbay, "EuroLeague'de lig sonunculuğundan, üst üste 3'üncü finaline ve şampiyonluğa uzanan bir takım var. Burada sadece oyuncular değil tabii ki, teknik heyetimiz, yönetimimiz, sabırlı olup bize her zaman yatırım yapan yöneticilerimiz, başkanımız, basketbolu seven ve bilen insanlar. O yüzden onların katkıları buralara gelmemize sebep oldu. Biz de bunun meyvelerini topluyoruz şu anda. Umarım yarın da yine müzemize bir kupa daha götürürüz" diyerek sözlerini noktaladı.

- Sırbistan
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Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Doğuş Balbay, Real Madrid, Euroleague, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğuş Balbay: Kupayı alıp, ülkemize getirmek istiyoruz - Son Dakika


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