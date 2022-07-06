Doğuştan bedensel engelli sporcunun yurt dışında bileği bükülmüyor - Son Dakika
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Doğuştan bedensel engelli sporcunun yurt dışında bileği bükülmüyor

06.07.2022 11:06
Doğuştan bedensel engelli sporcunun yurt dışında bileği bükülmüyor

Eskişehir'de serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle vücudunun sol tarafı felçli olduğundan tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen Arif Başar Durak, 12 yıllık bilek güreşi kariyerinde 4 uluslararası madalya kazandı.

Eskişehir'de serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle vücudunun sol tarafı felçli olduğundan tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen Arif Başar Durak, 12 yıllık bilek güreşi kariyerinde 4 uluslararası madalya kazandı.

Doğuştan bedensel engelli 35 yaşındaki Durak, geçen sene hayatını kaybeden Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan ile 2010 yılında tanışmasıyla spora başladı.

Milli takıma 2018'de seçilen Durak, uluslararası alanda kariyerine iki dünya, iki de Avrupa şampiyonluğu sığdırdı.

Devlet memuru olan Durak, ekim ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanmak için kendisi gibi ortopedik engeli bulunan antrenörü ve takım arkadaşı Murat Cırık ile çalışmalarını sürdürüyor.

Sol kolunu kullanamayan milli sporcu Arif Başar Durak, AA muhabirine, merhum Şener Arslan'ın kendisi ve bilek güreşi camiası üzerinde büyük emeklerinin bulunduğunu söyledi.

Arslan'ın, antrenörlüğü gibi insan ilişkilerinin de çok iyi olduğunu belirten Durak, "Şener hoca tarif edilemez bir kişiydi. Benim için çok değerliydi. Şener hoca ile tanışmadan önce bilek güreşinin spor olarak yapıldığını bilmiyordum." diye konuştu.

Durak, antrenman sırasında rahatlamış ve huzurlu hissettiğini, bilek güreşinin kendisine mutluluk verdiğini anlattı.

Engellilere profesyonel ya da amatör olsun, spor yapmalarını tavsiye eden Durak, bunun her anlamda faydasının bulunduğunu dile getirdi.

Haftada iki gün ağırlık, bir gün masa antrenmanı yapıyor

Durak, 2013'ten beri katıldığı Türkiye'deki şampiyonalarda dereceler kazandığını bildirdi.

Antalya'da 2018'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldığı bilgisini veren Durak, şöyle devam etti:

" Yunanistan'da 2019 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda, aynı yıl Romanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ve bu sene Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde ettim. Haftada 3 gün ikişer saat süren antrenman yapıyorum. İki gün ağırlık, bir gün de masa antrenmanı yapıyorum. Ekim ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Bu şampiyonada da dünya şampiyonu olmak istiyorum."

Arif Başar Durak'ın antrenörü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Murat Cırık ise sporcusuyla hazırlıklarının iyi geçtiğini belirtti.

Cırık, "Daha önce birlikte Avrupa şampiyonu olmuştuk. Şimdi hedefimiz birlikte dünya şampiyonluğunu elde etmek. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğuştan bedensel engelli sporcunun yurt dışında bileği bükülmüyor - Son Dakika

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