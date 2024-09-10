Lütfiye Uğurlu'nun Boccia Başarısı - Son Dakika
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Spor

Lütfiye Uğurlu'nun Boccia Başarısı

Lütfiye Uğurlu\'nun Boccia Başarısı

Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu, 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Engeli nedeniyle uzun yıllar evden dışarı çıkmayan Uğurlu, okuma yazmayı kendi çabasıyla evde öğrenerek sosyalleşmeye başladı. El işi yaparken boccia ile tanışan Uğurlu, kadınlar BC4 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

10.09.2024 11:49
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Gaziantep'te yaşayan doğuştan bedensel engelli Lütfiye Uğurlu, 1 ay antrenman yaparak hazırlandığı Boccia Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Engeli nedeniyle uzun yıllar evden dışarı çıkmayan, okuma yazmayı kendi çabasıyla evde öğrenen 39 yaşındaki Uğurlu, ailesinin yönlendirmesiyle kendisi gibi engelli bireylerin bulunduğu platformlara katılmaya başladı.

El sanatlarından örgü işlerini benimseyince uzun yıllar el işi yaparak sosyalleşen Uğurlu, daha sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle boccia ile tanıştı.

Yaptığı bir aylık antrenman sonrası Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından 9-13 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası'na katılan engelli sporcu, burada kadınlar BC4 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Lütfiye Uğurlu, AA muhabirine, el işi ve sporla uğraşmadan önce engeli nedeniyle evden dışarı çıkmadığını anlattı.

Evdeki sürecin kendisi için zor geçtiğini aktaran Uğurlu, "Köyden Gaziantep'e gelmiştik. Bir yer bilmiyorduk, insanlara güvenmediğimiz için hiç çıkmadım dışarıya. Sadece evimin etrafındaydım. İlerleyen süreçte engellilerin olduğu platformlara katıldım ve kendime arkadaşlar edindim. Onun öncesinde dünyada tek engelli kendim olarak biliyordum. Ancak tek değilmişim, benim gibi arkadaşlarım çok fazlaymış." dedi.

Şampiyonluk hedefliyor

Uğurlu, boccia sporuyla bir arkadaşının tavsiyesiyle tanıştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Boccia'yı çok sevdim. Bu biraz şans işi, biraz da odaklanmakla ilgili. El işi yaptığımdan dolayı odağımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kendime hedef belirliyorum. O hedefe atana kadar gidiyor. Şampiyonaya bir ay hazırlandım ve ikinci oldum. Önümüzdeki yıl düzenlenecek şampiyonaya iyi hazırlanıp şampiyon olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Engelli bireylerin küçük kıvılcımlardan bile mutlu olabildiğinin altını çizen Uğurlu, aile desteğinin çok önemli olduğunu, ailesinin desteği sayesinde başarıya ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Lütfiye Uğurlu'nun Boccia Başarısı - Son Dakika

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