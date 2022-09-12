Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.
Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş : Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Muleka, Kerem Atakan, N'Koudou, Weghorst
Başakşehir : Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Serdar, Mahmut, Berkay, Chouiar, Okaka
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