Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

12.09.2022 11:30
Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in namağlup ekiplerinden Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta Başakşehir'i konuk edecek. İşte kritik mücadelenin muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İKİ TAKIM DA MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.

Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş : Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Muleka, Kerem Atakan, N'Koudou, Weghorst

Başakşehir : Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Serdar, Mahmut, Berkay, Chouiar, Okaka

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Son Dakika Spor Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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