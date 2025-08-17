Domaniç Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Gürel Oldu - Son Dakika
Domaniç Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Gürel Oldu

17.08.2025 20:59
Nedim Gürel, Domaniç'te düzenlenen 664. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, finalde Ali Gürbüz'ü yenen Nedim Gürel başpehlivanlığı kazandı.

Domaniç Belediye Başkanlığı'nca Domaniç Er Meydanı'nda bu yıl 664'üncüsü düzenlenen yağlı güreşlere baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minik kategorilerinde 300 güreşçi katıldı. Kent protokolü ile çevre il ve ilçelerin belediye başkanlarının da katıldığı organizasyon vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Kütahya Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaş, Domaniç'in sadece doğal güzellikleri ile değil tarihi ve kültürel mirasları ile de öne çıktığını vurgularken, er meydanındaki kalabalığın, güreş geleneğinin gelecekte de yaşayacağının bir göstergesi olduğunu söyledi. Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ise ilçenin, Osmanlı'nın kuruluş toprakları olduğunu hatırlatarak, "Bu er meydanı sadece sporun değil, tarihin ve kültürün de yaşatıldığı bir alandır" dedi.

BAŞPEHLİVAN GÜREL OLDU

Sabah saatlerinde başlayan kıran kırana güreşlerin başpehlivanlık final müsabakasında Ali Gürbüz'ü yenen Nedim Gürel başpehlivanlığı kazandı. Organizasyonda üçüncülüğü Arif Akın ile Feyzullah Aktürk paylaştı. Baş altı kategorisinde ise Bekir Can Özturgut birinci, Gürkan Balcı ikinci ve Rıza Durmuş ile İlker Durmuş üçüncü oldu.

Güreş gelenekleri arasında yer alan ağalık ihalesini ise 1 milyon lira bedelle geçen yıl da güreş ağalığını üstlenen İsmail Akgüneş kazandı. Güreşlerin ardından düzenlenen törenle pehlivanlara ödülleri verildi.

Kaynak: DHA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
