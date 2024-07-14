Domaniç Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık Hüseyin Gümüşalan'ın - Son Dakika
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Spor

Domaniç Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık Hüseyin Gümüşalan'ın

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen 663. Domaniç Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan başpehlivanlık unvanını kazandı. Organizasyonda toplam 321 sporcu mücadele etti ve güreş ağalığı İsmail Akgüneş'in oldu. Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, güreşlerin tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, Domaniç'in Türk'ün varoluşunun simgesi olduğunu belirtti.

14.07.2024 20:17
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 663'üncüsü düzenlenen Domaniç Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandı.

Ebe Çamlığı Er Meydanı'nda gerçekleştirilen, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde 321 sporcunun katıldığı organizasyon tamamlandı.

Organizasyonda güreş ağalığını İsmail Akgüneş kazandı.

Müsabakaların finalinde Cengizhan Şimşek'e üstünlük sağlayan Hüseyin Gümüşalan, başpehlivanlığı elde etti.

Organizasyonda üçüncülüğü de Faruk Akkoyun ile Semih Turgut paylaştı.

Baş altı kategorisinde ise Tolga Turan birinci, Emre Gürbüz ikinci ve Kerem Kahya ile Bekir Can Özturgut üçüncü oldu.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, burada yaptığı konuşmada, güreşlerin Osmanlı döneminden bugüne kadar geldiğini söyledi.

Kayı boyu alplerinin bu meydanda hazırlanıp güreş tuttuğunu aktaran Uysal, "Domaniç, Türk'ün yeniden varoluş ve tarih sahnelerine çıkışının ikinci Ergenekon'udur. Şu anda üstünde dikildiğimiz bu topraklarda, 1230 yılından beri Kayı Türkleri güreş tutar. Bu yüzden Domaniç, sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün ve ruhumuzun yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Uysal, er meydanında ter döken güreşçilerin, onları şahlandıran, coşturan cazgırların, alkış tutan halkın sadece basit bir güreşi değil, asaleti, adaleti, gücü ve aklı temsil ettiğini vurguladı.

Müsabakalar sonunda başarı elde eden güreşçilere madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Domaniç Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık Hüseyin Gümüşalan'ın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Domaniç Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık Hüseyin Gümüşalan'ın - Son Dakika
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