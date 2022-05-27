Domenec Torrent: "Daha gelmeden bizi linç ettiler" - Son Dakika
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Domenec Torrent: "Daha gelmeden bizi linç ettiler"

27.05.2022 20:41
Domenec Torrent: "Daha gelmeden bizi linç ettiler"

Henüz göreve gelmeden kendisi ve ekibinin linç edildiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ön yargıyla karşılaştıklarını belirtti.

Henüz göreve gelmeden kendisi ve ekibinin linç edildiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ön yargıyla karşılaştıklarını belirtti.

Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, Sporpanel TV Yorumcusu Osman Tanburacı'nın sorularını cevapladı.

"Florya'yı bulduğum gibi bırakmam"

Göreve geldiğinde Florya'nın içinin bomboş olduğu şeklindeki sözlerine açıklık getiren Torrent, "Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki terkedilmiş gibiydi. Önce sistemi kurmak ve analizlerde bize yardımcı olsunlar diye akademiden 2 tane arkadaşımızı çağırdık ve düzenimizi kurup çalışmaya başladık. Ama ben size söz veririm ki eğer biz gönderilirsek Florya'yı bulduğumuz gibi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon oluruz diye kimseyi kandırmadım"

Bir soru üzerine asla şampiyonluk sözü veremeyeceğini dile getiren Torrent, "Ben asla kandırmam insanları, asla yapmam onu. Önümüzdeki sezon şöyle kazanacağız, böyle yapacağız, şampiyon olacağız gibi konuşmam ben. Ancak 90+'lara kadar herkes eforunu sonuna kadar vereceğinin sözünü veririm. Kendi stilimizin olacağının sözünü verebilirim ve taraftarın sahaya çıkıp mücadele eden takımıyla gurur duyacağının sözünü verebilirim" dedi.

"Kalırsam önceliğim Türk oyuncular"

Gelecek sezonki planlamasıyla ilgili de konuşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Takım gençleştirilebilir. Fikir zaten bu. İyi oyuncularımızı kiraya vermişiz, onların geri kazanılması lazım. Önümüzdeki sezon zaten 4 Türk oyuncu oynatma şartı var. Benim sportif direktörümüz Sensibile'ye de söylediğim gibi ilk önceliğim Türk oyuncular. Şöyle diyelim; 1- Türk oyuncular 2- Akademi, 3- Eksik kalan bölgelere bütçemizin el verdiği en iyi yapancılar" diye konuştu.

Torrent ayrıca kendisi ile ekibinin daha göreve gelmeden linç edildiğini ve ön yargıyla karşılaştıklarını da aktardı. - İSTANBUL

Domenec Torrent: Daha gelmeden bizi linç ettiler
Domenec Torrent: Daha gelmeden bizi linç ettiler

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Kaynak: İHA

Osman Tanburacı, Domenec Torrent, Galatasaray, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenec Torrent: 'Daha gelmeden bizi linç ettiler' - Son Dakika


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