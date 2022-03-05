Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum - Son Dakika
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Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum

05.03.2022 19:37

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fatih Terim'i hedef alarak bazı açıklamalarda bulundu. Torrent, "Hayatımda ilk defa bu tarz bir kadroyla karşılaştım. Çok oyuncu var. Bu hem oyuncular, hem de antrenörler için iyi değil." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunurken, kadrodaki fazla oyuncu sayısına dikkat çekerek Fatih Terim'e taş attı.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"ŞU AN 5 FUTBOLCU KADRO DIŞI KALIYOR"

"Sürekli kadroda kim yoksa, onu soruyorsunuz. Ben hayatımda ilk defa bir kadroda bu kadar çok oyuncu gördüm. Geldiğimiz zaman 28 tane saha oyuncusu ve 4 tane kaleci vardı. Kural gereği 1 Türk olması da zorunlu. Oradan 18 oyuncuyu seçebiliyorum. Eğer 3 tane oyuncuyu kiralık vermeseydik, dışarıda 10 oyuncu kalacaktı. Şu an 5 oyuncu kadro dışında kalıyor. Arda'nın kas ağrıları dışında herkesin sağlığı da yerinde. Ben de bundan avantaj sağlıyorum. Her antrenmanda görüp en iyilerini seçiyorum.

"SADECE BU MAÇI DÜŞÜNMEKLE OLMUYOR"

En son maçtan önce de Morutan'ı sormuştunuz. Bu kez de Feghouli yok. 4 maçımız var 15 gün içerisinde. Sadece bu maçı düşünmekle olmuyor. Önümüzdeki maçlara da bakmamız lazım. Tüm oyuncular hak ediyor ama hepsinin kadroda olması imkansız. Sonuçta sahaya 11 oyuncu sürebiliyorum. Bu cevabı önümüzdeki haftalar için de kullanabilirsiniz. Hayatımda ilk defa bu tarz bir kadroyla karşılaştım. Çok oyuncu var. Bu hem oyuncular, hem de antrenörler için iyi değil."

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