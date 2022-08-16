Domenec Torrent'ten Galatasaray'a kötü haber! FIFA'ya şikayet etti

Yeni sezon öncesi Domenec Torrent ile yolları ayırarak Okan Buruk ile anlaşan sarı-kırmızılılara İspanyol teknik direktörden kötü haber geldi. Torrent, Galatasaray'a FIFA'da dava açtı.

Sarı-kırmızılılar ile Domenec Torrent arasındaki ilk görüşmede sonuç çıkmamış, Torrent ve ekibi sözleşmelerinde yazan bedelden 1 euro bile indirime gitmemişti.

FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Dursun Özbek yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. İspanyol hoca, alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti.

Öte yandan Dursun Özbek yönetimi de Torrent'e karşı dava açarak kovulmasındaki haklı gerekçeleri FIFA'ya bildirdi.