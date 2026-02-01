Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto - Son Dakika
Spor

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco\'dan dünyaca ünlü golcüye veto
01.02.2026 21:21
Domenico Tedesco\'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, daha önce de transferi gündeme gelen ve ancak sıcak bakmadığı Romelu Lukaku transferini bir kez daha veto etti.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir numaralı gündem santrfor bölgesine kimin transfer edileceği.

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM LUKAKU

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine bir kez daha Napoli forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku geldi. Ademola Lookman transferinde başarısız olan sarı-lacivertliler, Lukaku'yu Dünya Kupası öncesinde kiralamak istedi.

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

TEDESCO'DAN LUKAKU'YA VETO

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Belçikalı futbolcunun transferine karşı çıktı. Daha önce Lukaku'yu veto eden İtalyan teknik adamın, 32 yaşındaki yıldız ismi yine reddettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Yaşadığı uzun sakatlık sonrası yeni yeni sahalara dönen Lukaku, 3 maçta sahaya çıktı. Yıldız isim, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Domenico Tedesco, Romelu Lukaku, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

23:07
SON DAKİKA: Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto - Son Dakika
