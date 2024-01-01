 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Donny van de Beek, Manchester United'dan Eintracht Frankfurt'a kiralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Donny van de Beek, Manchester United'dan Eintracht Frankfurt'a kiralandı

Manchester United, Hollandalı futbolcu Donny van de Beek'in sezon sonuna kadar Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralandığını duyurdu. Van de Beek, 2020 yılında 39 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu.

Donny van de Beek, Manchester United\'dan Eintracht Frankfurt\'a kiralandı
01.01.2024 - 14:51,
Abone Ol

Manchester United, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Donny van de Beek'in sezon sonuna kadar Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a kiralandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a kiralandığını duyurdu. Ajax altyapısında yetişen van de Beek, 2020 yılında 39 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer olmuştu.

Hollandalı futbolcu, bu sezon kırmızılılarla 1'i Premier Lig, 1'i EFL Cup olmak üzere 2 maçta forma giyerken, toplamda 21 dakika süre aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eintracht Frankfurt, Manchester United, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Donny van de Beek, Manchester United'dan Eintracht Frankfurt'a kiralandı - Son Dakika


14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21
Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21 Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:09:54. #1.13#
SON DAKİKA: Donny van de Beek, Manchester United'dan Eintracht Frankfurt'a kiralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement