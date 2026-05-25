Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren Salih Özcan için veda mesajı yayımladı.
Alman ekibi yaptığı açıklamada "Borussia Dortmund'daki herkes, Salih'e dört yıl boyunca siyah-sarı formayla gösterdiği tutku, özveri ve bağlılık için teşekkür ediyor. Yeni hayatında sana en iyisini diliyoruz, Salih!." ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki oyuncu, Borussia Dortmund ile 96 maça çıktı.
Son Dakika › Spor › Dortmund, Salih Özcan'a Veda Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?