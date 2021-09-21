Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi

Beşiktaş U19 Takımı'ndan iki futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Sabah'ın haberine göre; Dortmund ile oynanan UEFA Gençlik Ligi C Grubu'ndaki karşılaşmada Emirhan İlkhan ile Demir Ege Tıknaz, Borussia Dortmund'un radarına girdi.

İKİSİ DE ORTA SAHA

Alman ekibinin scoutlarının bu ki oyuncuyu kalan maçlarda da izleyeceği ifade edildi. Beşiktaş'ın gollerini gollerinden birini atan 17 yaşındaki Emirhan merkez orta sahada oynarken, Ege ise 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.