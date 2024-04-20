Hatay Dörtyol\'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında güreş ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde güreş ve masa tenisi müsabakaları yapıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları organize edildi.
Bu kapsamda Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen okullar arası güreş ve masa tenisi yarışmalarına 330 öğrenci katıldı.
Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 23 Nisan'da yapılacak törende ödüllerini alacak.
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TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından beklenmeyen bir sonuç olduğunu söyledi. Ömerovic, takımın yaşadığı şok etkilerden bahsederek Alanyaspor'u tebrik etti. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise mağlubiyetten üzüntü duyduklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep FK, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Türkiye Satranç Federasyonu faaliyetleri içinde yer alan Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Karaman'da başladı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 78 takım ve 400 sporcu katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, organizasyonda elde ettikleri başarıların yanı sıra yetiştirdikleri sporcularla tüm dünyada ilgiyle takip edildiklerini vurguladı. Turnuvada dereceye giren sporcular, Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.
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