Döşemealtı futbol takımı U-18 liginde şampiyon - Son Dakika

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı, U-18 liginde şampiyon oldu. Kendi liglerinde şampiyon olan Döşemealtı takımı Play-off'lara yükseldi.

Döşemealtı Belediyesi takımı U-18 liginde oynadığı 16 maçtan 14 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. Ligi 43 puanla birinci tamamlayarak şampiyon olan genç takım Play-off'larda başarılı olursa Türkiye Şampiyonasına katılarak hem Antalya'yı hemde Döşemealtı'nı temsil edecek.

Kırmızı-siyah-beyazlı takım şampiyon olarak tamamladığı ligde rakip fileleri tam 52 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek iki kulüpten birisi olmak için 19 Mart Cumartesi günü başlayacak play off maçlarına hazırlanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U-18 takımının rakipleri de belli oldu. Play-off'larda B grubunda yer alan Döşemealtı takımı Serik Belediyespor, Alanya Kestel Belediyespor ve Şimşek Gençlik ve Spor takımlarıyla karşılaşacak. - ANTALYA