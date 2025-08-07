Dostluk maçında yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Sezon öncesi hazırlığı kapsamında İspanyol ekibi Real Betis ile İtalya temsilcisi Como arasında oynana dostluk maçında ortalık karıştı.

İspanyol ekibi Real Betis ile İtalya temsilcisi Como arasında oynanan dostluk maçında iki takımın oyuncuları yumruk yumruğa kavga etti. Gergin geçen mücadelede ilk yarının sonunda iki takım oyuncuları yumruk yumruğa kavga etti.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

İlk yarı sonunda iki kulüp arasında çıkan kavga futbolu geri plana itti ve ortaya çıplak elle mücadele görüntüleri çıktı. Real Betis ve Comolu futbolcular arasında yükselen tansiyona birçok oyuncu dahil oldu. İtişme ve yumruklaşmanın ardından futbolcular güçlükle yatıştırıldı.

YANLIŞLIKLA TAKIM ARKADAŞINA VURDU

Betis'le Como oyuncuları arasında çıkan kavgada Real Betis'in oyuncusu Cucho'nun zıplayarak yumruk attığı anda kavgayı ayırmaya çalışan takım arkadaşı Natan'a vurduğu da görüntülere yansıdı.