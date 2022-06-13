Dostum Oryantiring takımı U14'te Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Dostum Oryantiring takımı U14'te Türkiye şampiyonu oldu

13.06.2022 12:57
Dostum Oryantiring takımı U14'te Türkiye şampiyonu oldu

2021-2022 sezonu Oryantiring U14 Türkiye Şampiyonası finallerinde İnegöl rüzgarları esti.

2021-2022 sezonu Oryantiring U14 Türkiye Şampiyonası finallerinde İnegöl rüzgarları esti. DOSTUM Oryantiring Takımı, 14 madalya ve 5 kupayla Türkiye şampiyonu oldu.

2021-2022 sezonu Oryantiring U14 Türkiye Şampiyonası finali 11-12 Haziran Cumartesi ve pazar günü Bursa'da yapıldı. Tophane bölgesi ve İznik'te gerçekleştirilen finallere, İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) takımı damga vurdu. Yarışmada üstün başarı gösteren DOSTUM Oryantiring takımı sporcuları, yarışmayı 14 madalya ve 5 kupayla tamamlayarak Türkiye Şampiyonluğuna uzandı.

3 kategoride 1'incilik, 2 kategoride 2'ncilik elde edildi

Yarışmalar neticesinde İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı; 7 birincilik, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere toplamda 14 madalya kazandı. Takım sıralamasında ise Erkekler 14 yaş A kategorisi Türkiye 1'inciliği, Erkekler 14 yaş B kategorisi Türkiye 1'inciliği, Kızlar 14 yaş A kategorisi Türkiye 1'inciliği, Kızlar 12 yaş A kategorisi Türkiye 2'nciliği ve Erkekler 12 yaş A kategorisi Türkiye 2'nciliği elde edildi. - BURSA

Dostum Oryantiring takımı U14'te Türkiye şampiyonu oldu
Dostum Oryantiring takımı U14'te Türkiye şampiyonu oldu
Dostum Oryantiring takımı U14'te Türkiye şampiyonu oldu
Dostum Oryantiring takımı U14'te Türkiye şampiyonu oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Türkiye, İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dostum Oryantiring takımı U14'te Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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