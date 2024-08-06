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DOSYA HABER / SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Lig'in gol raporu

Süper Lig'de geride kalan 66 sezonda en fazla gol 2020-21, en az gol ise 1973-74 sezonunda atıldı.

06.08.2024 11:22
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Süper Lig'de geride kalan 66 sezonda en fazla gol 2020-21, en az gol ise 1973-74 sezonunda atıldı.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de 21 takımla oynanan 2020-21 sezonundaki 420 maçta toplam bin 136 gol atıldı. Bu sayı, lig tarihine "bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı" olarak geçti.

Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-74 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar

Süper Lig'de gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-01 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.

En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-74 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,69'da kaldı.

"1000" gol barajı 5 kez geçildi

Süper Lig tarihinde "1000" gol barajı sadece 5 kez geçildi.

Ligde fileler 1987-88 sezonunda bin 32, 2000-01'de bin 17, 2020-21'de bin 136, 2021-22'de bin 67, 2023-24'te ise bin 61 kez havalandı.

Türkiye'nin 3 puan sistemine geçtiği 1987-88 sezonundan sonra gol sayısında da gözle görülür artış oldu. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,405 ile 2006-07 ve 2,413 ile 2009-10 sezonları olarak kayıtlarda yer aldı.

Gollerin sezonlara göre dağılımı

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde atılan gollerin sezonlara dağılımı şöyle:

SezonMaçGolOrtalama
19591142642,32
1959-603809292,44
1960-613808502,24
1961-623808572,26
1962-633529372,66
1963-643066912,26
1964-652405162,15
1965-662405452,27
1966-672725492,02
1967-682726022,21
1968-692404711,96
1969-702404191,75
1970-712404451,85
1971-722404641,93
1972-732404491,87
1973-742404051,69
1974-752404421,84
1975-762404792
1976-772404421,84
1977-782404741,98
1978-792404862,03
1979-802404221,76
1980-812404661,94
1981-822724901,8
1982-833066362,08
1983-843066332,07
1984-853066862,24
1985-863428082,36
1986-873427762,27
1987-8838010322,72
1988-893429852,88
1989-903068192,68
1990-912406722,8
1991-922406772,82
1992-932407162,98
1993-942407002,92
1994-953069453,09
1995-963068732,85
1996-973068782,87
1997-983068612,81
1998-993068752,86
1999-003068782,87
2000-0130610173,32
2001-023069102,97
2002-033068532,79
2003-043069082,97
2004-053069012,94
2005-063068492,77
2006-073067362,4
2007-083067842,56
2008-093067872,57
2009-102766662,41
2010-113068382,74
2011-123308602,61
2012-133068172,67
2013-143068062,63
2014-153068732,85
2015-163068272,7
2016-173068282,71
2017-183069062,96
2018-193068212,68
2019-203068752,86
2020-2142011362,7
2021-2238010672,8
2022-233429542,78
2023-2438010612,79

Kaynak: AA

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