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DOSYA HABER / SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

05.08.2025 11:12
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Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 68. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar hazır durumda.

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 68. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar hazır durumda.

Ligin yeni sezonu, 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, maçlarını 17 farklı statta oynayacak. Kasımpaşa ile ikas Eyüpspor'a Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yapacak.

Yeni sezonda lig müsabakaları 11 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Ligde İstanbul'dan 7, Antalya'dan 2, Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep'ten birer ekip mücadele edecek.

En fazla seyirci kapasitesine sahip statlar

Atatürk Olimpiyat Stadı, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda en fazla seyirci kapasitesine sahip stat konumunda bulunuyor.

2002 yılından beri hizmet veren Atatürk Olimpiyat Stadı, 77 bin 563 seyirci kapasitesiyle yeni sezonda Fatih Karagümrük'ün maçlarına ev sahipliği yapacak.

Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarını oynadığı RAMS Park ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla kapasiteye sahip ikinci stat olarak öne çıkıyor.

Hollanda temsilcisi Ajax ile 15 Ocak 2011 tarihinde oynanan özel maçla açılan RAMS Park, bu sezon 53 bin 978 seyirci kapasitesine sahip olacak.

Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Chobani Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip üçüncü stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, yeni sezondaki maçlarda 47 bin 430 taraftarı ağırlayabilecek.

En az seyirci kapasitesine sahip statlar

Antalya'daki Alanya Oba Stadı, yeni sezonda maç yapılacak yerler arasında en az kapasiteye sahip stat oldu.

2011 yılından beri Corendon Alanyaspor'un maçlarını oynadığı stadın 9 bin 784 seyirci kapasitesi bulunuyor.

Eyüpspor ile Kasımpaşa'ya ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı ise maçlarda 13 bin 797 seyirciyi ağırlayabilecek.

Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda da taraftarlar için 14 bin 850 koltuk bulunuyor.

Modern statlar

Süper Lig maçları, 2025-2026 sezonunda son yıllarda yapılan ve yenilenen modern statlarda oynanacak.

RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, Alanya Oba Stadı, RHG EnerTürk Enerji Stadı, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Gaziantep Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı, Eryaman Stadı, Kocaeli Stadı ve Çaykur Didi Stadı, 2008 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

Öte yandan İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Chobani Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı da son dönemde yapılan yenileme çalışmalarıyla Türk futboluna hizmet veriyor.

Statlar ve kapasiteleri

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda oynanacak maçların yapılacağı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde:

TakımStatKapasite
Fatih KaragümrükAtatürk Olimpiyat77563
GalatasarayRAMS Park53978
FenerbahçeChobani47430
BeşiktaşTüpraş42445
KonyasporMEDAŞ Konya Büyükşehir41600
TrabzonsporPapara Park40980
KocaelisporKocaeli34829
SamsunsporSamsun Yeni 19 Mayıs33303
KayserisporRHG EnerTürk Enerji31856
Gaziantep FKGaziantep30320
AntalyasporCorendon Airlines Park Antalya29307
GöztepeGürsel Aksel20756
GençlerbirliğiEryaman20000
RAMS BaşakşehirBaşakşehir Fatih Terim17067
Çaykur RizesporÇaykur Didi14850
Kasımpaşa ile EyüpsporRecep Tayyip Erdoğan13797
Corendon AlanyasporAlanya Oba9784

Kaynak: AA

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