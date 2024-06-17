DOSYA HABER / Teknik direktörler 2023-2024 sezonunu değerlendiriyor

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Yukatel Adana Demirspor'da tamamlayan teknik direktör Hikmet Karaman, "Önümüzdeki sezon en az 6-7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olmasını umut ediyorum. Sadece 2 takım içinde geçerse ligin ne teknik ne taktik açıdan zevki kalıyor." dedi.

AA'nın Süper Lig'de geride kalan sezonun ardından teknik adamların değerlendirmelerde bulunduğu dosya haberlerin bu bölümünde Hikmet Karaman'a yer verildi.

Geçen sezon yaşanan tartışmaların hem futbolu hem de takımları etkilediğini belirten tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışının güçlü kadro kuran Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçtiğini anımsattı.

Karaman, Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı sezonda Fenerbahçe'nin başarısının da kutlanması gerektiğini dile getirerek, "Finalde kazanan Galatasaray'dı, Fenerbahçe de ikinci oldu. Aslında kavga yapmaya gerek yok. Bir takım şampiyon, diğeri ikinci olacak. Finale gelmek de büyük başarı. Maalesef ülkemizde finalde kaybeden takımı alkışlamıyoruz veya başarısını övmüyoruz. Fenerbahçe'yi de kutlamak lazım. Türkiye'de taraftarlar çok etkili. Etkili olduğu için de kulüpler zaman zaman şampiyonluğun haricindeki sıralamayı kabul etmiyor. Buna da saygı duymak gerekiyor." diye konuştu.

Ligi üst sırada bitiren takımlar ile orta sıradaki ekipler arasında çok fark olmaması gerektiğini anlatan Karaman, "Önümüzdeki sezon en az 6-7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olmasını umut ediyorum. Sadece 2 takım içinde geçerse ligin ne teknik ne taktik açıdan zevki kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Müthiş bir oyuncu değişimi yaşadık"

Hikmet Karaman, geçen sezon Adana Demirspor'da göreve başladığında kadro kalitesinin iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim göreve başladığımda takım bir yenileme dönemine girdi. Futbol ekonomisinin getirmiş olduğu durumlar ve bazı oyuncuların da özel mazeretlerini öne sürerek kulübü terk etmeleriyle başlayan müthiş bir oyuncu değişimi yaşadık. Aslında bu bir teknik adam için de farklı bir gelişim. Mesela yarın maça çıkacaksınız, bir bakıyorsunuz bir gün önceden 2 oyuncunuz gitmiş. Antrenmanları yapmışssınız, ona göre kurgu kurmuşssunuz ama ertesi gün maçta o oyuncular yok. Başka oyuncular gelmiş, onlardan birini oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da benim için bir antrenörlük deneyimi oldu."

Göreve başladığında 8 günde 3 maça çıktıklarını hatırlatan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani hiç antrenman yapmadan maçlara çıktık. İnanılmaz zor bir dönemden geçtik fakat küme düşme potasındaki takımlara puan vermedik. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa gibi yenildiğimiz maçlar oldu ama bunlar da ligin üstünde olan takımlardı. Galatasaray maçından sonra hedef kaybolduğunda, bazı oyuncular da sözleşmelerini feshedip gittiğinde oyun, kadro ve kalite olarak müthiş bir eksiklik yaşadık. Ama bu arada da o alttaki 7-8 takım kendi arasında oynamaya başladı. Yani biz o periyodu çok iyi tamamladığımız için tehlike potasına düşmeden ligi sağ salim bitirmiş olduk."

Anadolu kulüplerinin durumu

Deneyimli teknik adam, Anadolu kulüplerinin yaşadığı maddi sorunlara değinerek, şunları kaydetti:

"Bana göre Anadolu kulüpleri, belediyelerin, iş adamlarının veya sponsorların desteğiyle ayakta duruyor. Artık Türk futbolu ve taraftarlar şunu düşünmeli, altyapıda mutlak suretle oyuncu geliştirilmesi gerekiyor. Geçen Adana Demirspor'un 13 yaş grubunun maçını seyretmeye gittim. Üç futbolcu gördüm. Biri Luis Figo, biri Guardiola stilinde, biri de inanılmaz bir santrfor. Bu çocuklar 13 yaşında. Şimdi kulüpler olarak bu oyuncuları özel bir gelişime almak gerekiyor. Türkiye'de oyuncu var. Mesela Adana Demirspor olarak taraftarımızın baskısı büyük. İyi oyuncular istiyorlar, yukarı oynayalım istiyorlar ama bunların karşılığı para. Adana Demirspor'da Murat Sancak geçtiğimiz dönemlerde müthiş paralar harcayarak takım kurmuş. Bir kişinin bu kadar para harcayarak bir takımı sonsuza dek getirmesi mümkün değil. Taraftar baskısı var ama ekonomiyi düşünen hiç kimse yok. Dolayısıyla kulüp başkanları zorda kalıyor ve oyuncu transfer ediyorlar."

Avrupa Şampiyonası

Hikmet Karaman, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı hakkında da "Polonya ile oynanan hazırlık maçında orta saha ve forvette çok iyi iş yapan, topa sahip olduğunda iyi pozisyonlar üretebilen ama top kaptırdıktan sonra karşı geçişlerde ve defansta net pozisyon veren bir takım görüntüsü verdik. Takımda bazı defans oyuncularının sakat, bazılarının formsuz olması Avrupa Şampiyonası öncesi akıllarda bir soru işareti bıraktı. Milli takımımızı beğeniyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Başlangıç önemli, Gürcistan maçında alınacak 3 puan bize gruplardan çıkma yolunda büyük bir hamle yaptırmış olur."

Hikmet Karaman, gelecek sezon için kulüp başkanı Murat Sancak ile görüşeceklerini de sözlerine ekledi.