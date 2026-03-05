Down Sendromlu Basketbol Takımı Dünya Şampiyonası Hedefli - Son Dakika
Down Sendromlu Basketbol Takımı Dünya Şampiyonası Hedefli

05.03.2026 13:41
Antrenör Bülent Ercan, Macaristan'daki şampiyonada birincilik hedeflediklerini açıkladı.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, haziran ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan birincilikle dönmek istediklerini söyledi.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Tekirdağ'da sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi ilk kamp çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Takımın hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden Ercan, "Hedefimiz şampiyonluk. Olimpiyat ve Avrupa ikincisiyiz. Bu kez bu cam tavanı kırarak dünya şampiyonluğunu elde etmek istiyoruz." dedi.

Federasyonun desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Ercan, Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve sporcularına güvendiklerini vurguladı.

Katıldıkları turnuvalarda çoğunlukla ikincilik elde ettiklerini ve artık şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını anlatan Ercan, "Bir sonraki hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eksiklerimizi gidermek için antrenmanlarımızı planlı şekilde yapıyoruz. Sporcularımıza hedef bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Antrenör Bülent Ercan, sporcularının dünya şampiyonu olabilecek güce ve kararlılığa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Gökhan Kotan ise şampiyonada kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Güçlü bir birliktelik içinde çalıştıklarını belirten milli sporcu, büyük ve güçlü bir ekip olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

