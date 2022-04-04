Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda - Son Dakika
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda

04.04.2022 09:01
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Şili'yi 6-3 yendi.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Şili'yi 6-3 yendi.

Peru'nun Rima kentinde düzenlenen ve 1 Nisan'da başlayıp 11 Nisan'da sona erecek Down Sendromlu Futsal Dünya şampiyonasına katılan Türkiye Down Sendromlu Futsal milli takımı, turnuvadaki ilk maçında galip geldi. Şili, Uruguay ve Brezilya ile birlikte B grubunda bulunan Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında Şili'yi Birkan Dikici (3) ve Resul Orakçı (3)'nın golleri ile 6-3 yendi. Turnuvadaki ikinci maçında Uruguay ile karşılaşacak olan milliler, bu maçı da kazanmaları halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Antrenörü Uğur Arı, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda

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Dünya Şampiyonası, Futsal, Milli, Şili, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda - Son Dakika


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