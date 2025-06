Down sendromlu milli sporcular, Avrupa Şampiyonası için Çekya\'ya gitti

Down sendromlu milli sporcular, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) açıklamasına göre, başkent Prag'da başlayan ve 6 Temmuz'da sona erecek organizasyonda milli sporcular, atletizm, masa tenisi ve tenis branşlarında mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Down atletizm: Dilara Çevik, Emirhan Akçakoca, Ali Topaloğlu, Abdullah İnan, Muhammet Eren Uysal, Kardelen Demir, Münevvere Yılmaz, Furkan Demir, Rıdvan Yalçın, Ramazan Ünlü, Mahmut Duhan Kutsal

Down masa tenisi: Özgenur Kurşun, Merve Peker, Mehmet Yasin Bayraktar, Salih Can Öztankal

Down tenisi: Kadriye Berfin Aşık, Mehmet Ali Kahraman

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, sporculara ve teknik ekibe başarılar dileyerek, "Down milli takımlarımız Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandı. Amacımız yeni rekorlar kırmak ve madalyaları toplamak. Uluslararası alanda elde ettiğimiz her başarı, özel sporcularımızın kararlılığı ve inancının bir yansımasıdır. Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Özel sporcularımıza her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.