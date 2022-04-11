Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kupaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek - Son Dakika
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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kupaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek

11.04.2022 11:06
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kupaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası'nda üçüncü olduğunu, kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceklerini belirtti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası'nda üçüncü olduğunu, kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceklerini belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de İtalya'da düzenlenen organizasyonda ilk kez Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlattı.

Türkiye'den binlerce kilometre uzakta özel sporcuların destan yazdığını vurgulayan Aydın, "Dünyanın en güçlü takımlarını bir bir yendik. Şili'yi, Uruguay'ı ve Portekiz'i yenerek tarihimizde ilk kez dünya üçüncüsü olduk." ifadelerini kullandı.

Aydın, fırsat verildiğinde özel sporcuların neleri başardığının bir kez daha görüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü kupasını söz verdiğimiz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceğiz. Özel sporcularımıza desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, TFF Başkanı ile Yönetim Kuruluna ve özel sporcular ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
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Bakan Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti Bakan Kasapoğlu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu Down Futsal Milli Takımı, Portekiz'i yenerek dünya üçüncüsü oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular, Futsal, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kupaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kupaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek - Son Dakika
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