Icardi iddiası sonrası sosyal medya yangın yerine döndü! Türk gazeteciler karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Icardi iddiası sonrası sosyal medya yangın yerine döndü! Türk gazeteciler karşı karşıya geldi

06.08.2022 17:41
Icardi iddiası sonrası sosyal medya yangın yerine döndü! Türk gazeteciler karşı karşıya geldi

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'in yıldızı Icardi için de harekete geçtiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Serdar Ali Çelikler'e göre Arjantinli golcü, Fenerbahçe'ye de önerildi ancak Ali Koç bu teklifi reddetti. Bir başka deneyimli gazeteci Nevzat Dindar ise bu iddiaları, "Anlaşılan Galatasaray'ın transferlerini 'Ali Koç reddetti' algısı yaratılmak isteniyor! İcardi'yi Ali Koç'un reddettiği yalan" ifadelerini kullandı.

Kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcularla Süper Lig'de yeni sezona bomba girecek olan Galatasaray'ın, Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın ardından Paris Saint-Germain'de top koşturan Icardi için harekete geçtiği öne sürüldü.

"ALİ KOÇ, ICARDI'Yİ REDDETTİ"

İddiayı ortaya atan Vole isimli YouTube kanalında yorumculuk yapan Serdar Ali Çelikler paylaşımında, " Fenerbahçe'ye önerine ve Ali Koç'un reddettiği Icardi, şimdi Galatasaray'a da önerildi. Erden Timur bu gece Paris'e uçacak bilgisi geldi." ifadelerini kullandı.

Icardi iddiası sonrası sosyal medya yangın yerine döndü! Türk gazeteciler karşı karşıya geldi

"İDDİALAR YALAN"

Bu paylaşıma karşı bir açıklama yapan Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar ise, "Anlaşılan Galatasaray'ın transferlerini 'Ali Koç reddetti' algısı yaratılmak isteniyor! Icardi'yi Ali Koç'un reddettiği yalan. Galatasaray'ın Icardi ile ilgilendiği de yalan." dedi.

Icardi iddiası sonrası sosyal medya yangın yerine döndü! Türk gazeteciler karşı karşıya geldi
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