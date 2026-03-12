Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj - Son Dakika
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

12.03.2026 23:44
Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi gecesinde Victor Osimhen için açılan özel koreografi gündem olmuştu. Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba açılan bu koreografi üzerinden Victor Osimhen'e destek mesajı göndererek, ''Sana yanında bir aslan ordusu olduğunu söylemiştim. Başın sağ olsun ve güçlü kal kardeşim'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etmişti.

OSIMHEN'İ AĞLATAN KOREOGRAFİ

Geceye damga vuran an Galatasaray taraftarlarının Victor Osimhen için hazırladığı özel koreografi oldu. Yapılan koreografide Osimhen'in çocukluğu, annesi ve kızı yer aldı. Bu anlarda yıldız oyuncunun oldukça duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

DROGBA'DAN OSIMHEN'E DUYGULANDIRAN MESAJ

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Osimhen'e destekte bulundu. Duygusal bir paylaşım yapan Fildişili eski oyuncu, 'Sana aslanlardan oluşan bir ordun olduğunu söylemiştim. Başın sağ olsun, güçlü kal kardeşim.' ifadelerini sarf etti. Osimhen de bu paylaşımı alıntılayarak Drogba'ya 'Teşekkür ederim patron' diye karşılık verdi.

İşte Drogba'nın o paylaşımı:

