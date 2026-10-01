Drogheda United, 13 yıl sonra dostluk maçında Trabzonspor'u 86. dakikada 1-0 yendi - Son Dakika
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Drogheda United, 13 yıl sonra dostluk maçında Trabzonspor'u 86. dakikada 1-0 yendi

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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Trabzonspor, kardeş kulübü Drogheda United ile 13 yıl sonra Trabzon'da oynadığı dostluk maçından 1-0 yenik ayrıldı. Drogheda United 86. dakikada Edwin Agbaje'nin golüyle kazandı; karşılaşmayı bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçileri izledi.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kardeş kulübü olan İrlanda'nın Drogheda United takımı ile yaptığı dostluk maçını 1-0 kaybetti.

Bordo-mavililer, kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde ay ve yıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan Drogheda United ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibi, karşılaşmada Ahmet Doğan Yıldırım (Dk. 63 Erol Can Çolak), Fabinho (Dk. 76 Ferhat Yağız Usta), Cenk Özkaçar, Murat Mert Lakot (Dk. 63 Esat Turan Uzun), Cihan Çanak (Dk. 45 Saviolo), Ozan Tufan, Mendy (Dk. 69 Yiğithan Çubukçu), Ahmet Güren (Dk. 63 Alperen Çakıroğlu), Bouchouari, Metehan Mimaroğlu (Dk. 45 Umut Nayir-Dk. 77 Oğuzhan Ertem) ve Onuachu ile mücadele etti.

Trabzonspor'un kadrosunda 12 milli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Malinovskyi ile tedavileri tamamlanan ancak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov yer almadı.

Drogheda United'da ise Talley (Dk. 79 Hennessy), Burney (Dk. 46 Burney), Keeley, Quinn (Dk. 79 Cummins), Kane (Dk. 62 Bolger), Farrel, Kavanagh (Dk. 79 Mare), O'brien (Dk. 17 Godden), Agbaje, Davis (Dk. 46 Oluwya) ve Doyle (Dk. 58 Markey) maçta görev yaptı.

Hakem Yasin Kol'un yönettiği ve bordo-mavili taraftarların fazla ilgi göstermediği karşılaşmada Drogheda United'in golü, 86. dakikada Edwin Agbaje'den geldi. Golün ardından bordo-mavili taraftarlar, konuk takımı alkışladı.

Dostluk maçı 13 yıl sonra oynadı

2010 yılında kardeş olan Trabzonspor ile Drogheda United takımları arasında İrlanda'nın başkenti Dublin'de 21 Mart 2013 tarihinde oynanması planlanan maç, aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti.

Bordo-mavili takım, özel uçakla İrlanda'ya gitmiş ancak aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle karşılaşmanın hakemi maçın oynanmasına izin vermemişti.

Trabzonspor ile Drogheda United, 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da buluşarak dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bazı AB üyesi ülkelerin büyükelçileri de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Karşılaşmanın ardından iki kulübün temsilcileri ve futbolcuları birlikte fotoğraf çektirdi. Konuk takımın futbolcuları, fotoğraf çekiminin ardından bordo-mavili taraftarların bulunduğu tribünleri dolaşarak selamladı.

Kaynak: AA
TrabzonsporTrabzonFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Drogheda United, 13 yıl sonra dostluk maçında Trabzonspor'u 86. dakikada 1-0 yendi - Son Dakika
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