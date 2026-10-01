Drogheda United, Trabzonspor'u hazırlık maçında 86'da Agbaje'nin golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Drogheda United, Trabzonspor'u hazırlık maçında 86'da Agbaje'nin golüyle 1-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Papara Park'ta Drogheda United ile oynadığı hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrıldı. Konuk ekibin golünü 86. dakikada Agbaje kaydetti; ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Kısal

TRABZONSPOR: Ahmet Doğan Yıldırım (Dk. 63 Erol Can Çolak), Ahmet Cemil Güren(Dk.63 Alperen Çakıroğlu), Fabinho (Dk. 76 Ferhat Usta), Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot (Esat Turan Uzun, Mendy(Dk. 69 Yiğithan Çubuk), Bouchouari, Cihan Çanak(Dk.46 Saviolo), Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Umut Nayir (Dk. 77 Oğuzhan Ertem), Onuachu

DROGHEDA UNİTED : Talley (Dk. 79 Hennessy), Burney (Dk. 46 Burney), Keeley, Quinn (Dk. 79 Cummins), Kane (Dk. 62 Bolger), Farrel, Kavanagh(Dk. 79 Mare), O'brien (Dk. 17 Godden), Agbaje, Davis (Dk. 46 Oluwya), Doyle (Dk. 58 Markey)

GOL: Dk. 86 Agbaje

Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında sahasında ağırladığı Drogheda United'e 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlik ile tamamlandı.

86'ıncı dakikada Farrel'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Keely topu Agbaje'ye indirdi. Agbaje'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.

Karşılaşma konuk ekip Drogheda United'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

13 YIL ÖNCE İPTAL OLMUŞTU

2010 yılında kendisiyle aynı renkleri taşıyan ve ambleminde ay yıldız taşıyan Drogheda United ile kardeş olan Trabzonspor 13 yıl sonra karşı karşıya geldi. En son 21 Mart 2013 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'e gitmişti. Yapılması planlanan maç yağmur dolayısıyla iptal edilmişti. İki takım ilk kez karşı karşıya geldi.

MAÇI TAKİP ETTİLER

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile bazı AB üye devletlerinin büyükelçileri de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

KARŞILAŞMA SONRASI DOSTLUK RÜZGARI

Karşılaşmanın ardından iki kulübün temsilcileri ve futbolcuları toplu fotoğraf çekildi. Taraftarlar fotoğraf çekiminin ardından konuk ekip Drogheda United oyuncularını tribünlere çağırdı ve alkışladı.

Kaynak: DHA
Papara ParkTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
Sadece 3 maç oynamıştı Deniz Gül için karar Sadece 3 maç oynamıştı! Deniz Gül için karar
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
20:47
Soma’da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
Soma'da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 21:33:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Drogheda United, Trabzonspor'u hazırlık maçında 86'da Agbaje'nin golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei