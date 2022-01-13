DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4 Ocak 2022 tarihinde Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Elmas'ın "Son günlerde teknik direktörümüz sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi aksiyon almamıştır" ifadelerinin yer aldığı paylaşımına bugün ise dikkat çeken bir yorum yapıldı.

DSİ'DEN BAŞKAN ELMAS DESTEK TWEET'İ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından Galatasaray Başkanı Elmas'ın 4 Ocak'ta yaptığı paylaşıma "Sayın başkanım bu aldığınız karar sebebiyle sizi kutluyorum çok iyi bir taraftar olarak. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. İnşallah 3-4 takviye ile bu takım daha iyi hale gelir. Biz Galatasaraylıyız" yorumunda bulunulurken, yaşanan olay sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

YAPILAN YORUM TEPKİLER ÜZERİNE SİLİNDİ

Yapılan yorumlar sonrasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü attığı tweet'i hesabından sildi.