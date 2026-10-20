DSK Brandys yarın TSİ 19.00'da Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nı ağırlayacak

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında yarın Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibine konuk olacak.

Nymburk kentindeki CEZ Nymburk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, grupta Çek ekibinin yanı sıra Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM ve İsrail takımı Maccabi Bnot Ashdod ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk iki basamakta yer alan ekipler ve üçüncü sırayı alan en iyi dört takım üst tura yükselecek.