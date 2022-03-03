DTO'nun desteğiyle finale kalan takımdan Başkan Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika
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DTO'nun desteğiyle finale kalan takımdan Başkan Erdoğan'a ziyaret

03.03.2022 17:37
DTO'nun desteğiyle finale kalan takımdan Başkan Erdoğan'a ziyaret

Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın desteğiyle Türkiye Şampiyonası'na katılan Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı, Rize'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesi Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret ederek, desteğinden dolayı teşekkür etti.

Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın desteğiyle Türkiye Şampiyonası'na katılan Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı, Rize'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesi Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret ederek, desteğinden dolayı teşekkür etti.

Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Erbayat ile Beden Eğitimi Öğretmeni Hüda Çağkan, okulun kız futbol takımında yer alan öğrencilerinden Takım Kaptanı Havva İsgi, Kaleci Fatma Nur Özdemir, oyunculardan Melike Ülker ve Ümran Altuntaş ile, Başkan Uğur Erdoğan'ı ziyaret edip elde ettikleri başarıları anlatarak; "Kız Futbol Takımı olarak, Türkiye genelinde 500 kız futbol takımın arasından buralara geldik. Afyonkarahisar'da 8 kız takımının katıldığı Türkiye Yarı Finali'nde A grubundaydık. Bu grupta İstanbul Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'ni 6-1, Adana Spor Lisesi'ni 4-3, Gönen Anadolu Lisesi'ni de 8-0 yendik. Sonra Türkiye finallerine kalma maçında B grubu ikincisi Aydın Spor Lisesi ile karşılaştık ve 5-0 yendik. Böylelikle, 9-13 Mart'ta Rize'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Sizin sayenizde buralara kadar geldik. Bizlere güvenip çocuklarımızı desteklediğiniz için size minnettarız; çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Başkan Erdoğan: "Başarılı çocuklarımızı her zaman destekleriz"

Konuklarına mesleki ve teknik Anadolu liselerinin başarılı olmalarını önemsediklerini söyleyen Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Mesleki eğitime çok ayrı bir değer veriyoruz. Buradaki uygulamalı eğitimlerin yanı sıra sportif etkinliklerin de çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda, Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı'mızın da destekçisiyiz. Kızlarımız, büyük başarılara imza atıyorlar. Afyonkarahisar'daki yarı final maçları için destek istediklerinde onlara inancımız tamdı ve ellerinde final biletleri ile geri geldiler. Şimdi de Rize'deki final maçlarında ilimizi ve bizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Teknik ve mesleki eğitim okullarımızın, başarılı ve yetenekli gençlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi. - DENİZLİ

DTO'nun desteğiyle finale kalan takımdan Başkan Erdoğan'a ziyaret
DTO'nun desteğiyle finale kalan takımdan Başkan Erdoğan'a ziyaret
DTO'nun desteğiyle finale kalan takımdan Başkan Erdoğan'a ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor DTO'nun desteğiyle finale kalan takımdan Başkan Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika


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