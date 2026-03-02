Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum - Son Dakika
Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum

Dubai\'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
02.03.2026 22:02  Güncelleme: 22:07
ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede çıkan çatışmalar ve hava sahasının kapanması nedeniyle birçok kişi mahsur kaldı. Bu isimlerden biri de Maccabi Tel Aviv'in ABD'li yıldızı Lonnie Walker. Uçuş seferlerinin durması nedeniyle Dubai'de mahsur kalan Walker, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bir an önce eve gitmeyi istediğini söyledi. Dubai'de yaşananları 'çılgınca' olarak nitelendiren Walker, korktuğunu da belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrası bölgede birçok ülkede şiddetli çatışmalar meydana gelirken, hava sahalarının da kapanmasıyla birçok kişi mahsur kalmış durumda. Bu isimlerden biri de Maccabi Tel Aviv'in ABD'li yıldızı Lonnie Walker oldu.

LONNIE WALKER DUBAI'DE MAHSUR KALDI

Uçuş seferlerinin durdurulması nedeniyle Dubai'de mahsur kaldığını açıklayan Walker, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bir an önce eve gitmeyi istediğini söyledi.

''BURADA YAŞANANLAR ÇILGINCA, KORKUYORUM''

Dubai'de yaşananlardan bahseden Walker, gördüklerinin çılgınca şeyler olduğunu ve korktuğunu ifade ederek, ''Dubai'de saat şu an 10:30, buradaki üçüncü ya da dördüncü günüm. Burada yaşananlar gerçekten çılgınca ve henüz her şeyi görmüş değilim. Korkuyorum. Gördüğüm ya da yaşadığım şeylerin detayına girmeyeceğim ama genel olarak iyiyim. Eve gitmeyi diliyorum. Bana ulaşıp iyi olup olmadığımı merak eden herkese teşekkür ederim. İyi olduğumu bilin; her zamanki gibi böyle kalmamın sebebi, yukarıdaki O'nun her zaman beni gözetmesi. Dua ediyorum, tanrı ile konuşuyorum ve o da bana karşılık veriyor. İyi, kötü ya da zor zamanlarda beni koruduğundan emin oluyorum.'' dedi.

''EVE GİDİNCE AİLENİZE SARILMAYI UNUTMAYIN''

Sözlerine devam eden ABD'li yıldız, ''Dua etmeye devam edin, iletişimde kalın ve yakınlarınızı sevin. İyiyim ve iyi olmaya devam edeceğim. Güçlü kalın, hepinizi seviyorum. Eve gidince ailenize sarılmayı unutmayın, benden de sevgiler gönderin.'' yorumlarında bulundu.

