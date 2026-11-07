Ducati Lenovo'dan Marc Marquez, Katar sprint yarışını 18.46.450 ile kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ducati Lenovo'dan Marc Marquez, Katar sprint yarışını 18.46.450 ile kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Katar Grand Prix'sinin sprint yarışında Ducati Lenovo'dan Marc Marquez, 18.46.450'lik derecesiyle birinci oldu. Lusail'deki 5,4 kilometrelik pistte Fabio Di Giannantonio ikinci, Jorge Martin üçüncü sırayı alırken 22 turluk yarış yarın TSİ 19.00'da start alacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı olan Katar Grand Prix'sinin sprint yarışını Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez kazandı.

Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 18: 46.450'lik derecesiyle Marquez birinci sırayı aldı.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team'den İtalyan Fabio Di Giannantonio, liderin 0.862 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin ise 1.519 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

22 turluk yarış ise yarın TSİ 19.00'da start alacak.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

Kaynak: AA
Fabio Di GiannantonioLenovoDucatiKatarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Kadınlar derbisinde muhteşem son Kazanan 89. dakikada belli oldu Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
Bir kişinin inadı çöplüğü böyle değiştirdi: 23 yılda 45 bin ağaç dikti Bir kişinin inadı çöplüğü böyle değiştirdi: 23 yılda 45 bin ağaç dikti
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
20:55
Yok böyle bir maç Galatasaray Amedspor’u 4-3 yendi
Yok böyle bir maç! Galatasaray Amedspor'u 4-3 yendi
20:48
Van’da katliam gibi kaza Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var
Van'da katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, hayatını kaybedenler var
20:37
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Zemin onu da sakatladı
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Zemin onu da sakatladı
20:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:54
Fon soruşturmasında Kemal Akkaya, Yunus Arıncı ve Nureddin Çevik gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Kemal Akkaya, Yunus Arıncı ve Nureddin Çevik gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 21:23:06. #7.12#
SON DAKİKA: Ducati Lenovo'dan Marc Marquez, Katar sprint yarışını 18.46.450 ile kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android