Ducati Lenovo'dan Marc Marquez, Katar sprint yarışını 18.46.450 ile kazandı

Ducati Lenovo'dan Marc Marquez, Katar sprint yarışını 18.46.450 ile kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar Grand Prix'sinin sprint yarışında Ducati Lenovo'dan Marc Marquez, 18.46.450'lik derecesiyle birinci oldu. Lusail'deki 5,4 kilometrelik pistte Fabio Di Giannantonio ikinci, Jorge Martin üçüncü sırayı alırken 22 turluk yarış yarın TSİ 19.00'da start alacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı olan Katar Grand Prix'sinin sprint yarışını Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez kazandı.
Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 18: 46.450'lik derecesiyle Marquez birinci sırayı aldı.
Pertamina Enduro VR46 Racing Team'den İtalyan Fabio Di Giannantonio, liderin 0.862 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin ise 1.519 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.
22 turluk yarış ise yarın TSİ 19.00'da start alacak.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
Kaynak: AA
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