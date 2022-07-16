Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak

16.07.2022 13:21

İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olan Makedon oyuncu Elif Elmas'a talip oldu. Milan, Makedon orta saha için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe 1.5 milyon euro satıştan pay alacak. Orta saha oyuncusu 7 gol 6 asist ile sezonu tamamladı.

Fenerbahçe'den 2020 yılında 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, gösterdiği performansla göz doldurdu. Taner Karaman'ın haberine göre, Milan, Elif Elmas için Napoli'ye 35 milyon euro teklif etti.

FENERBAHÇE PAY ALACAK

Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe 1.5 milyon Euro transferden pay alacak. 23 yaşındaki Makedon futbolcu geçen sezon Napoli formasıyla 46 maçta görev yaptı. Orta saha oyuncusu 7 gol 6 asist ile sezonu tamamladı.

Elif Elmas İtalyan devine imzayı atıyor, Fenerbahçe'nin kasası yine doluyor
YORUMLAR
500
Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

Fenerbahçe, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:34:52. #1.13#
SON DAKİKA: Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement