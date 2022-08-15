Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, Alanya maçı sonrası taraftardan özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Alanyaspor 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 15. dakikasında ilk sarı kartı ve 37. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kalan genç stoper Emrecan Uzunhan, maçın kader adamı oldu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLERİM

Beşiktaş forması ile ilk maçına çıkan Emrecan, sosyal medya hesabından maçta ki yaptığı hatalar ile ilgili siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi. Emrecan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda " Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim " sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Emrecan Uzuhan'ın mesajının detayları şu şekilde:

"Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum. Bu uzun yolda benim şampiyonluğa olan inancım tam"