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Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi - Son Dakika

Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi

06.01.2022 10:28
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden erkekler tenisinin 1 numarası Novak Djokovic, bu sebeple Avustralya'ya kabul edilmedi. Vize muafiyeti alsa da ülkeden sınır dışı edildi.

Avustralya Açık'ta oynamak için ülkeye giden dünya tenisinin 1 numarası Novak Djokovic, şokla karşılaştı. Muafiyet verilen Sırp sporcu, Avustralya Sınır Gücü tarafından ülkeye giriş izni alamadı.

YAZILI TEKLİF GELMEDİ

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden Djokovic için yetkililer, Victoria Eyaleti'yle temasa geçerek izin istedi. Teklif yazılı gelmediği için bunun kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Kuralları esnetmediler! Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi

SINIR DIŞI EDİLDİ

Sınır yetkililerinin, Djokovic'e eyaletten izin almadan giriş izni verme hakkı vardı. Ancak izin verilmedi ve sınır dışı edildi.

MANŞETLERDE YERİNİ ALDI

Djokovic'in sınır dışı kararı Avrupa basınında da geniş yer buldu. Spor manşetlerinde Sırp raketin olayı manşetleri süsledi.

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Koronavirüs, Avustralya, Sırp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi - Son Dakika Spor


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