Dünya 1 numarası Sinner'in 2026 sezonu diz sakatlığı nedeniyle sona erdi - Son Dakika
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Dünya 1 numarası Sinner'in 2026 sezonu diz sakatlığı nedeniyle sona erdi

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Sinner, diz sakatlığı nedeniyle 2026 sezonunun kendisi için sona erdiğini duyurdu. Wimbledon şampiyonluğunun ardından resmi maç oynamayan sporcu, yüzde yüz iyileşmek için elinden geleni yapacağını ve uzun vadeli kariyerini düşünmesi gerektiğini söyledi.

Teniste tek erkeklerde dünya bir numarası İtalyan sporcu Jannik Sinner, devam eden diz sakatlığı nedeniyle bu yılın geri kalanında kortlara dönemeyeceğini duyurdu.

İtalyan tenisçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, "Doktorlarla birlikte dizim için bir tedavi sürecine ihtiyacım olduğuna karar verdik. Bu da 2026 sezonunun benim için resmen sona erdiği anlamına geliyor." dedi.

Sinner, geçen temmuz ayındaki Wimbledon şampiyonluğunun ardından sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi müsabakada oynamadı.

Beş kez grand slam şampiyonu, sezonu erken bitirme kararı alırken "Uzun vadeli kariyerimi düşünmem gerekiyor." ifadesini kullandı.

25 yaşındaki sporcu, "Yüzde yüz iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Kaynak: AA
WimbledonDünyaSporSon Dakika

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