Dünya Arda Güler\'i konuşuyor

La Liga 4. hafta karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yendi. Real Madrid'de takımının ikinci golünü kaydeden milli oyuncumuz Arda Güler'in gösterdiği performans dünya basınında geniş yer buldu.

İşte Arda Güler için atılan o manşetler;

"DEĞERİNİ KANITLADI"

ZNews: "Arda Güler, Real Madrid'deki değerini kanıtladı. Real Madrid'in hücum hattında Kylian Mbappe'nin mükemmel partneri Vinicius değil, Arda Güler. Genç oyuncunun Real Madrid formasıyla yavaş yavaş olgunlaştığını söyleyebiliriz. Sadece ara sıra rotasyonda yer alan bir oyuncuyken, takımın kilit oyuncularından biri haline geldi."

"REAL MADRID'IN YARISI"

Granda3: "Arda Güler ve Mbappe, Real Sociedad'a karşı kazanılan galibiyette kilit oyunculardı. Arda, Reale Arena'yı "fetheden" diğer oyuncuydu. Bu sezon Xabi, orta sahaya hükmetme görevini üstlendi. Mükemmel sol ayağı, hareket kabiliyeti, oyun anlayışı ve vizyonu, onu Xabi'nin oyun tarzı için kilit bir oyuncu haline getiriyor. Mbappe ve Arda Güler, Real Madrid'in yarısı ve bunu bir kez daha kanıtladılar. Xabi Alonso, Real Madrid sistemindeki iki kilit oyuncuyu kullanarak gerçekten harika bir takım kurmayı başardı."

"MESUT-RONALDO İKİLİSİ''

Tribuna: ''Arda Güler ve Mbappe'nin arasındaki anlaşma Bernabeu'daki efsane Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil ikilisini hatırlatıyor.''

"MBAPPE VE ARDA BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR"

Vietnam.vn: "Mbappe ve Arda Güler'in birbirini mükemmel şekilde tamamlıyor. Güler topu kolayca kontrol ediyor, ayağında uzun süre tutmuyor ve her zaman belirleyici paslar için alan buluyor. Mbappe ise ritmi anlıyor ve genç takım arkadaşının yaratıcılığını en üst düzeye çıkarmak için tam doğru anda hareket ediyor."