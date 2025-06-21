Dünya Bilardo Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 33. Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası sona erdi.
Ankara'daki Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, finalde Belçikalı Erik Vervliet'i mağlup eden Hollandalı Rene Dericks, dünya şampiyonu oldu.
Belçikalı Steve Wilms ve Fransız Michael Hammen ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
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