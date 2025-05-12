Dünya Dama Federasyonu Başkanı Kemer\'de Ziyaret Gerçekleştirdi

Dünya Dama Federasyonu Başkanı Richard Przewozniak, 25 Ekim- 6 Kasım tarihlerinde Kemer'de düzenlenecek olan Dünya Dama Şampiyonası öncesinde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Dünya Dama Federasyonu Başkanı Richard Przewozniak, 25 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında Kemer'de yapılacak olan Dünya Dama Şampiyonası öncesinde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Başkan Topaloğlu'na şampiyona hakkında bilgi veren Przewozniak, organizasyon kapsamında Dünya Dama Federasyonu'nun seçimlerinin de gerçekleştirileceğini belirtti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kemer'in böyle önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Ziyaretin ardından Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, Kemer Belediyesi Sinema ve Tiyatro Salonu'nu gezdi. Ziyarete, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Bilici ve Mustafa Çelik'in yanı sıra Przewozniak'a eşlik eden Türkiye Dama Kulübü Başkanı İbrahim Alihaydar, Dünya Dama Federasyonu Türkiye Acentesi Wo Tatil sahipleri Tevfik Namal ve Taha Oskay da katıldı. - ANTALYA