Büyük derbi sahayı karıştırdı! Maçın bitişi "Küçük fare" diyerek teknik direktöre kafa attı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük derbi sahayı karıştırdı! Maçın bitişi "Küçük fare" diyerek teknik direktöre kafa attı

28.03.2023 11:41

Dünya derbisi olarak bilinen Celtic ile Rangers'ın kadın futbol takımlarının mücadelesinde, iki takım teknik ekibi arasında arbede çıktı. Celtic Teknik Direktörü Fran Alonso'ya bir futbolcuyla tokalaştığı esnada rakip takımın asistan menajeri Craig McPherson tarafından kafa atıldı. Büyük şok geçiren Alonso maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu futbol. Bunlar duygular. Çok sert vurmadı. Biraz temas hissettim ve sonra bana 'küçük fare' dediğini duydum." ifadelerini kullandı.

Celtic- Rangers derbisinde bu kez olaylar kadın futbolunda çıktı. Berabere biten mücadelenin ardından iki teknik ekip arasında yaşanan olaylar maçın önüne geçti.

CELTIC'İN HOCASINA KAFA ATTI

Maçın bitmesiyle birlikte oyuncuları tebrik etmek için sahaya giren Celtic Teknik Direktörü Fran Also, hayatının şoklarından birini yaşadı. Bir futbolcuyla tokalaştığı sırada Alonso'ya Rangers Asistan Menajeri Craig McPherson tarafından kafa atıldı.

Dev derbide saha karıştı! Maçın bitmesiyle birlikte 'Küçük fare' deyip teknik direktöre kafa attı

"ÇOK SERT VURMADI"

Yaşananlar sonrası futbolcular ve personel araya girerek olayları yatıştırdı. Daha sonra açıklamada bulunan Alonso, "Ben benzer bir hayal kırıklığı yaşasaydım bu şekilde göstermezdim. Ama bunu yaşadık ve neden olduğunu anlıyorum. Bu futbol. Bunlar duygular. Çok sert vurmadı. Biraz temas hissettim ve sonra bana 'küçük fare' dediğin duydum. Nedenini ve sebebini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"CRAIG O TİP BİR İNSAN DEĞİL"

Rangers Teknik Direktörü Malky Thomson ise yardımcısının hareketinin büyütülecek bir şey olmadığını belirtirken, "Görmeden yorum yapmayacağım. Durum buysa soruşturma başlatılacak. Craig o tip bir insan değil. Bence bu tutku ve sahada iki tarafın karşılaştığı maçlarda bunu çok gördük." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Omer Uslu: Maçın skorunu da yazsaydınız bari Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Rangers, Celtic, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük derbi sahayı karıştırdı! Maçın bitişi 'Küçük fare' diyerek teknik direktöre kafa attı - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Fenerbahçe'nin Rus devi ile anlaşma imzalaması sonrası G.Birliği'nin futbolcusundan skandal paylaşım
12:27 Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek
10:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davası görülüyor! Ece Erken adliyeye geldi
12:06 İbrahim Tatlıses, 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurdu
11:56 Meksika'da 13 yaşındaki öğrenci, öğretmenini öldürdü! 5 kişiyi de yaraladı
11:57 Millet İttifakı'nda Gençlik ve Spor Bakanı mı oluyor? Aziz Yıldırım'dan o iddialara yanıt
11:51 Millet İttifakı'nın Gençlik ve Spor Bakanı adayı mı? Aziz Yıldırım cephesinden iddialara cevap geldi
11:47 Mart ayında yapılan 11 seçim anketinin ortalaması! Barajı yalnızca 4 parti geçebiliyor
11:43 3 partinin adaylık itirazına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
11:43 3 parti birden itiraz etmişti, AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 12:56:48. #1.11#
SON DAKİKA: Büyük derbi sahayı karıştırdı! Maçın bitişi "Küçük fare" diyerek teknik direktöre kafa attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement