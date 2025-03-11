Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler - Son Dakika
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Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler

Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler

Premier Lig devi Arsenal, Süper Lig lideri Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için transfer görüşmelerine başladı. Nijerya basınından gelen haberlere göre, Arsenal 62 milyon Sterlin karşılığında oyuncuyla anlaşmaya yakın.

11.03.2025 16:58
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

62 MİLYON STERLİN

Nijerya basınından Daily Trust, Victor Osimhen için İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in görüşmelere başladığını duyurdu. Oyuncu ve kulübüyle girişimlerini hızlandıran Arsenal'in imza sürecine girdiği ve 62 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın oyuncuyu çok istemesi nedeniyle Chelsea ve Manchester United'ın bu transferde geri kalabileceği ifade edildi.

Yıldız futbolcu bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takıma önemli katkıda bulunurken taraftarların da kısa sürede sevgilisi haline geldi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 23 gol ve 5 asistle oynayan Osimhen, 75 milyon euro piyasa değerine sahip.

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Son Dakika Spor Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya devi Osimhen için gemileri yaktı! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler - Son Dakika
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