Dünya devine imza atmaya çok yakın! Orkun Kökçü hakkında yeni gelişme - Son Dakika
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Dünya devine imza atmaya çok yakın! Orkun Kökçü hakkında yeni gelişme

07.04.2023 14:10

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Arsenal, Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü transfer etmek istedi.

Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü'ye İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal talip oldu. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Orkun için İngiliz devi harekete geçmeye hazırlanıyor.

KRİTERLERE UYGUN

İngiliz basını, iki yönlü bir oyuncu isteyen Mikel Arteta'nın Orkun'u çok beğendiği, maliyet ve yaş olarak da Arsenal'ın bu transfere onay verdiğini yazdı.

Herkes onu konuşacak! Orkun Kökçü, dünya devine imza atıyor

30 MİLYON EURO

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Orkun için 30 milyon sterlin ayırdı. Orkun için yapılan analizde, "Sadece 22 yaşında olduğu göz önüne alındığında, Arteta'nın Arsenal'da oluşturduğu genç kadroya da uyuyor" yorumu yer aldı.

37 MAÇTA 12 GOL

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 12 gol atıp 3 asist üretti. 25 lig maçında 8 gol atan, 8 Avrupa Ligi karşılaşmasında ise 3 gol attı. Hollanda Kupası'ndaki 4 müsabakada ise 1 golle oynadı.

YORUMLAR (1)
  • sait acar: Dünya devlerine imza atarız,3veya 5 milyonluk ülkelere sahamızda mağlup oluruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Orkun Kökçü, Arsenal FC, Feyenoord, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devine imza atmaya çok yakın! Orkun Kökçü hakkında yeni gelişme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya devine imza atmaya çok yakın! Orkun Kökçü hakkında yeni gelişme - Son Dakika
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