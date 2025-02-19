Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü - Son Dakika
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Spor

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Celtic ile 1-1 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi. İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, 63. dakikada 1-0 geriye düştü. Ancak 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve son 16'ya yükseldi.

19.02.2025 09:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih ile Celtic karşı karşıya geldi. İki takımın da birbirine diş geçiremediği ilk yarıda 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi.

İLK YARI GOL SESİ ÇIKMADI

İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, Daizen Maeda'nın Nicolas Kühn'e attığı pasta Kim Min-Jae'nin büyük hatası sonrası 63. dakikada maçta 1-0 geriye düştü.

SON SANİYEDE TUR GELDİ

Rakip yarı sahada ataklarını sürdüren Bayern Münih, 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Celtic, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devinin kaderini değiştiren son saniye golü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oğuz YALMAN:
    Bunlar bahis oynamıyorsa bende ne olayım. 8 0 Yanıtla
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