Dünya Engelliler Günü'nde Ampute Futbol Maçı Düzenlendi - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü'nde Ampute Futbol Maçı Düzenlendi

Dünya Engelliler Günü\'nde Ampute Futbol Maçı Düzenlendi

Pendik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Edin Dzeko ve Barış Alper Yılmaz, ampute futbolcularla sahaya çıkarak farkındalık oluşturdu. Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Hakim ve Savcılarına karşı maçı 3-2 kazanarak galip geldi.

03.12.2024 15:32  Güncelleme: 15:33
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik'te yıldız futbolcular Edin Dzeko ve Barış Alper Yılmaz, ampute futbolcularla beraber sahaya çıktı. Acun Ilıcalı, Dursun Özbek, Okan Buruk ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin gibi isimlerin de katıldığı etkinlikte maçı Halil Umut Meler yönetti.

Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik Ampute Futbol Takımı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Hakim ve Savcılarından oluşan takımlar arasında futbol maçı düzenlendi. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen maçta, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Başsavcı vekilleri ile adliyede görevli hakim ve savcılarından oluşan karma takım, Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşısında mücadele verdi. Etkinliğe, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Edin Dzeko ile Barış Alper Yılmaz da katıldı.

Edin Dzeko ile Barış Alper Yılmaz, maç öncesinde Kaymakam Mehmet Yıldız ve Başkan Ahmet Cin ile beraber el ele tutuşarak poz verdi. Dzeko ile Yılmaz da sahaya çıkarak günün anısına ter döktü. Bu anlamlı günde takımların maçını ise FIFA kokartlı TFF Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler ile TFF Süper Lig Hakemi Mehmet Türkmen yönetti.

Etkinlik hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Biz 4 yıldan beri farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yapıyoruz. Bir gösteri maçı vesilesi ile spor camiasının değerli isimleri ile protokolün bir araya geldiği bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşların da yaşamamızın bir parçası olduğunu hissettirmek adına bir organizasyon bu. Bunu her gün yaşayarak hissettirmek esas amacımız" dedi.

Acun Ilıcalı, "Bu çok güzel bir organizasyon. Kendi işlerimize kulüp işlerine koşturmaktan böyle organizasyonlar yapma şansımız pek olmuyor ama böyle organizasyonlara çağrı olduğu zaman da seve seve geliyoruz. Ben geçmişte televizyon programlarında da engelli kardeşlerimize elimden geldiğince destek vermeye çalıştım. Bugün de kulüp olarak buradayız" dedi. Oynanan maçı 3-2'lik skor ile Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Engelliler Günü'nde Ampute Futbol Maçı Düzenlendi - Son Dakika

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