4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları

30.09.2022 13:04

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda aşırtmalı aba güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda aşırtmalı aba güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların ikinci gününde aşırtmalı aba güreşi müsabakaları yapılıyor.

Türklerin en eski sporlarından olan aşırtmalı aba güreşinde mücadele edenler, koyun yününden ve keçi kılından el tezgahlarında dokunan, kolsuz, boyu güreşçinin dizlerine kadar gelen ve "aba" adı verilen bir kıyafetle güreşiyor.

Abalı güreşçiler, davul zurna eşliğinde gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini bellerindeki kuşaktan tutup aşırarak üstünlük sağlamaya çalışıyor.

Çim üzerinde yapılan güreşlere 12 ülkeden 75 sporcu katılıyor. Özellikle Kırgızların yoğun ilgi gösterdiği mücadeleler, kıran kırana geçiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 4. Dünya Göçebe Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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