Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlandı

Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlandı

Fenerbahçe, 20 Eylül'ü 'Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü' olarak etkinliklerle kutladı.

20.09.2024 18:59
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Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlandı

Gürsoy OLCA – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe ile Manisaspor arasında oynanan lig maçında, kadın ve çocuk taraftarların Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı doldurarak dünya çapında bir ilke imza attığı tarih olan ve 'Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü' olarak kabul edilen 20 Eylül, bu yıl da Fenerbahçeli kadınların katıldığı bir etkinlikle kutlandı.

Futbol Federasyonu'nun, futbol liglerindeki takımların seyircisiz oynama cezası aldıkları maçların statlarda sadece kadınlar ve 12 yaş altındaki çocuklar tarafından izleyebileceğini açıklamasının ardından 20 Eylül 2011'de oynanan Fenerbahçe-Manisaspor maçı tarihi bir olaya sahne olmuştu. Fenerbahçe-Manisaspor maçı Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacakken, federasyonun kararıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kadınlar ve 12 yaş altı çocuklar tarafından tamamen doldurmuştu. Tarihe geçen Fenerbahçe-Manisaspor maçının ardından, Fenerbahçeli kadın taraftarlar UEFA'nın FIFA 2011 Fair-Play ödülüne de aday gösterilmişti.

Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kapsamında, Sarı Lacivert Derneği'nde gerçekleştirilen etkinliğe derneğin ilk üyesi ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Eski Üyesi Yasemin Merçil'in yanı sıra dernek ve kulüp üyesi kadınlar katıldı. O dönem Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyesi olan Merçil şunları söyledi: "Hepimizin bildiği gibi o günlerde Futbol Federasyonu'nun verdiği ceza nedeniyle seyircisiz oynanması gereken maçtan 24 saat önce alınan karar ile maça sadece kadın ve çocukların alınmasına izin verilmişti."

'O GÜN FENERBAHÇE'YE CEZA DEĞİL ÖDÜL GÜNÜYDÜ'

Aslında o gün Fenerbahçe seyircisine ceza değil ödül verildiğini belirten Merçil, bu ödülün tarihi bir rekora imza atmak olduğunu ifade etti. Merçil sözlerine şöyle devam etti:

"20 Eylül 2011 tarihinde stadımızda oynanan Manisaspor maçını kadın taraftarlarımız ve çocuklardan oluşan 41.600 biletli olmak üzere 46.000 kişi seyretti. Bu sayı sadece kadın ve çocuklardan oluştuğu için dünyada bir ilkti ve şanlı tarihimizde bir rekor olarak yerini aldı. Sonrasında Fenerbahçe Tarih ve Müze ve Arşiv Kurulu, kadın taraftarlarımızı taçlandırmak adına 20 Eylül'ü 'Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü' olarak ilan etti. Biz de bu vesile ile bugün yani tam 13 sene sonra o günü kutlamak amacıyla biraya geldik."

Dernek üyesi kadınlar tarafından Fenerbahçe marşlarının söylendiği etkinlik kutlama pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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