Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti

Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
11.06.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın 114 yıllık köklü kulübü Brescia, 3 milyon euroluk borcunu ödeyemediği için profesyonel liglerden men edildi.

İtalya futbolunun 114 yıllık köklü kulübü Brescia, tarihinin en kötü günlerinden birini yaşıyor.

3 MİLYON EUROLUK BORÇ NEDENİYLE İFLAS ETTİLER

İtalyan basınında yer alan habere göre; Brescia, son iki aylık maaş ödemeleri olan 3 milyon euroluk ödemeyi oyunculara gerçekleştiremedi. İtalyan kulübüne 6 Haziran Cuma gününe kadar süre verilmesine rağmen bu ödemenin yapılamadığı belirtildi. 2017 yılından bu yana kulübün sahibi olan Massimo Cellino'nun yönetimindeki Brescia'nın mali krizden çıkamayarak iflas ettiği belirtildi.

Serie B'de ekibi Brescia, geride bıraktığımız sezonda ligde kalmayı başarsa da mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniye 4 puan silme cezası aldı ve Serie C'ye düşürüldü. Ardından ödenmemiş maaşlar nedeniyle profesyonel liglerden tamamen men edildi.

BİRÇOK EFSANE FORMA GİYMİŞTİ

Köklü bir tarihe sahip olan İtalyan ekibinde bir dönemler Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Mario Balotelli veLuca Toni gibi dünya futbolunun önemli isimleri forma giymişti.

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sondakika Çapsız Habercilik:
    bizimkilerin her yere borcu var ama ses cikmiyor 11 0 Yanıtla
  • Emrah Erden:
    3 milyon eurocuk borç içinmi iflas etti?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha 1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü

16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
23:00
Metroda Süs Kavgası
Metroda Süs Kavgası
22:38
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı
22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 17:22:09. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.