Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti - Son Dakika
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Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti

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Cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque'nin dünyaca ünlü futbolcunun hayatını kaybettiğini öne sürerken, resmi kurumlardan iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

10.03.2024 08:55  Güncelleme: 09:04
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Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves'in, cezaevinde intihar ettiği iddia edildi.

RESMİ KURUMLARDAN AÇIKLAMA YOK

Brezilyalı gazeteci Paulo Albuquerque'nin haberine göre; cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 yıldır da cezaevinde bulunan Alves, hayatını kaybetti. Resmi kurumlardan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti

NE OLMUŞTU?

40 yaşındaki Dani Alves, bir gece kulübünde tanıştığı kadına cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş ve 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlamayı reddeden Alves, "O gece Sutton gece kulübünün VIP alanının tuvaletinde olanlarla ilgili olarak vicdanım gerçekten rahat" demişti.

İspanya'da görülen mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer almıştı; "Sanığın (Dani Alves) müştekiyi anieden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin 'hayır' demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır."

Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti

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Son Dakika Spor Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti - Son Dakika

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